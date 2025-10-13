韓ドラの人気作シーズン3の放映日確定!!『復讐代行人～模範タクシー～』が帰ってくる!! | RBB TODAY

日本では邦題『復讐代行人』として人気のドラマ『模範タクシー3』の放送が正式に決定した。来る11月21日に韓国の民放テレビ局SBSで放映がスタートする。

『模範タクシー3』は、同名のウェブ漫画を原作とする作品。正体を隠したタクシー会社「虹(ムジゲ)運輸」とタクシー運転手キム・ドギが、理不尽な被害者に代わって復讐を遂げる私的復讐代行劇だ。

シーズン3でも主要キャストであるイ・ジェフン、キム・ウィソン、ピョ・イェジン、チャン・ヒョクジン、ペ・ユラムなど主要キャストの出演が確定し、 “すっきり爽快なダーヒーロー”の帰還を予告している。

『模範タクシー』シリーズは「理不尽な目に遭った被害者の代わりに復讐するタクシー運転手」という独創的な設定をもとに、社会的弱者の痛みを代弁する痛快なアクションとスリリングな復讐劇で、唯一無二の人気を確立した。

キム・ドギ（イ・ジェフン）、チャン代表（キム・ウィソン）、コ・ウン（ピョ・イェジン）、チェ主任（チャン・ヒョクジン）、パク主任（ペ・ユラム）ら、回を重ねるごとに輝きを増す虹運輸の仲間たちのキャラクター性や関係性が多彩な面白さを生み出す一方、性的搾取物共有事件、カルト宗教、バーニングサン事件などの犯罪を再び取り上げ、時代を貫く社会的メッセージで既存の犯罪アクションドラマとは一線を画した歩みを見せてきた。

その結果、『模範タクシー』は2023年以降に放送された国内地上波およびケーブルドラマの中で、全体視聴率5位（21％）を記録し、韓国型シーズン制ドラマの成功例として位置づけられた。

そんな中、『模範タクシー3』側は10月13日、ティザーポスターを公開し、早くもファンのドーパミンを刺激している。公開されたポスターには、2年ぶりに戻ってきた「虹(ムジゲ)運輸」のロゴとともに、「3回目の運行、始まります」という一言だけで強烈なインパクトを与えた。

(画像=SBS『模範タクシー3』ポスター)

さらに、劇中でドギが運転する愛車“5283号車”のシルエットも映し出され、圧倒的なスケールと強烈なストーリーで帰ってくる『模範タクシー3』への期待が高まっている。『模範タクシー3』は11月21日に韓国SBSで初放送される予定である。

■【画像】視聴率0％台で「大爆死」の韓国ドラマ

■そんなことある？韓国ドラマ、間違って“最終回”を流す特大ネタバレ事故

■【画像】無断侵入し、ドラマを撮影→後片付けもせず立ち去った韓国制作チーム