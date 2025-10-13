東方神起・ユンホ、ソロ曲『Body Language』が本日（13日）ついにリリース！日本人振付師も参加 | RBB TODAY

東方神起のメンバー、ユンホが新曲『Body Language』の先行リリースとともに1stソロフルアルバムの活動の幕を開ける。

10月13日18時、ユンホの1stソロフルアルバム『I-KNOW』のダブルタイトル曲『Body Language』がリリースされ、同時刻にYouTubeチャンネル「SMTOWN」などでミュージックビデオが公開される。

『Body Language』はブルース、パンク、レトロなHIPHOPが調和したダンスソングだ。ダンスを通じて皆で1つになって楽しもうというメッセージを込め、ユンホならではの軽快なボーカルが楽曲の明るく愉快な雰囲気を完成させる。

ミュージックビデオは、いつも争っていた村人たちがユンホのダンスをきっかけに仲を深めるようになる過程を洗練された感覚で盛り込んだ。ダンスクルーWe Dem Boyzのバタ、RHTokyoのリエハタが振り付けに参加し、完成度を高めた。

（写真＝SMエンターテインメント）ユンホ

『I-KNOW』は、ユンホがアーティスト、そして1人の人間として自分を探求し、成長していく過程を描いたアルバムだ。「フェイク＆ドキュメンタリー」コンセプトのもと、1つのテーマを2つの視点から表現した2曲のペアが、歌詞の面でつながるように配置された。

なお、同アルバムには『Body Language』ともう1つのタイトル曲『Stretch』を含め、計10曲が収録される。全曲は来る11月5日18時にリリース予定だ。

◇ユンホ プロフィール

1986年2月6日生まれ。本名チョン・ユンホ。2003年12月、東方神起のリーダーとしてデビューした。誠実で真面目、ストイックな姿勢から“熱血リーダー”、“情熱マンスール”、“アイドルの教科書”などと親しまれている。ファンだけでなく他のアイドルからも好感度が高い。同じく東方神起のチャンミン曰く、「僕が水で、（ユンホは）火のような性格。正反対だからお互いが補い合っている」。ドラマ『夜警日誌』『メロホリック』『私たちの人生レース』『パイン ならず者たち』などにも出演。

■【写真】ユンホ、ノースリーブで見せた大人の魅力

■【写真】爽やかすぎる！ ユンホの“美スタイル”全身ショット

■【写真】東方神起、日本人俳優と"仲良し3SHOT"