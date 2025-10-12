韓国ボーイズグループメンバー、がん闘病の末死去…享年45歳「心のなかの星の光としてともに…」 | RBB TODAY

ボーイズグループF-IV（ファイブ）のメインボーカル、チャン・ヘヨンさんがこの世を去った。享年45歳。

去る10月10日、同グループのメンバー、キム・ヒョンスは自身のSNSに「さようなら。天国でまた会ったら、また歌おう」という文章を残して、チャン・ヘヨンさんの訃報を伝えた。これとともに故人のプロフィール写真を投稿し、追慕した。

10月6日、チャン・ヘヨンさんはがん闘病の末に亡くなったと伝えられた。彼のSNSアカウントと知人たちのフェイスブックには、「天国で叶えられなかった夢を叶えられることを願う」「多くの人の心のなかで末永く星の光としてともにいて。Rest in Peace」といった追悼のメッセージが相次いでいる。

1981年生まれのチャン・ヘヨンさんは韓国芸術総合学校で韓国舞踊を専攻し、2002年に4人組ボーイズグループF-IVのメインボーカルとしてデビューした。

（写真＝NAVER MUSIC）チャン・ヘヨンさん

その後、チャン・ヘヨンさんはソロ歌手としても活動を続け、2009年にシングル『I’m Sorry I’m Ugly』をリリースした。

2016年にはJTBC『Two Yoo Project－シュガーマン』で再びステージに上がり、話題になった。当時、彼は「投資関連フリーランスとして仕事をしながら、プロジェクトグループ活動を続けている」と近況を伝えた。

ステージのうえでの澄んだ歌声で多くの人々に愛されたチャン・ヘヨンさん。彼の最後の歌は終わったが、ファンと知人たちの間で、彼は依然として歌う人として記憶に残るだろう。

