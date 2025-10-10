『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ THE MOVIE』公開劇場が解禁　JIN・JUNG KOOKとのSPステージも収録 | RBB TODAY

BTSのメンバーとして世界的な人気を誇る一方、ソロアーティストとしても独自の表現を追求し続けるJ-HOPE。

2025年に全世界16都市、33公演、52万4000人を動員して開催された初の単独ワールドツアー「HOPE ON THE STAGE」のフィナーレを飾った、韓国・高陽総合運動場のメインスタジアムでの2日間のアンコールコンサートが『j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' THE MOVIE』として日本での劇場公開が決定した。

初のソロアルバム『Jack In The Box』とSPアルバム『HOPE ON THE STREET VOL.1'』の世界観を軸に、HIPHOP、ロック、ポップなど多彩なジャンルが融合した重厚なサウンドと緻密な照明演出、ダンサーたちとのダイナミックなダンスパフォーマンスで世界中のファンを魅了した今回のワールドツアー。常に歩みを共にしてきた世界中のARMY（BTSファン）とともに成長を続けてきたアーティストJ-HOPEの進化を見せつけたステージだけでなく、今回の映画では、自身の活動やステージに懸ける想いを語るインタビューのほか、リハーサルの様子、公演中にバックステージで見せるJ-HOPEの様々な表情など、劇場でしか見ることのできない未公開ビハインドシーンや、初公開となった『Killin' It Girl(Solo Version)』のパフォーマンス、さらにJIN、JUNG KOOK、Crushとのスペシャルステージも収録されている。

ポスタービジュアルには、眩いスポットライトを浴び、圧倒的なカリスマ性を放ちながらステージに立つJ-HOPEの姿が刻まれている。公開劇場は公式HP内で解禁となっており、随時更新されていく予定だ。

『j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' THE MOVIE』は11月28日（金）より全国の映画館にて公開。

© BIGHIT MUSIC & HYBE. All Rights Reserved.

◇J-HOPE プロフィール

1994年2月18日生まれ。本名チョン・ホソク。2010年にBig Hitエンターテインメント（現HYBE）の練習生となり、2013年にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインダンサーとリードラッパーを担当しており、ムードメーカー的存在としても知られている。活動名である「J-HOPE」は、名字であるチョン（英：Jeong）の頭文字の“J”と、希望を意味する英単語の“Hope”を掛け合わせたものであり、「パンドラの箱を開けると底には『希望』だけが残った」というギリシャ神話に由来している。兵役のため2023年4月に入隊、2024年10月17日に除隊した。

