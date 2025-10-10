“ほぼ紐”ドレスで話題を集めたミヨン、ずり落ちそうなオフショル姿に視線クギ付け「これは危険」【PHOTO】 | RBB TODAY

i-dleのミヨンがファンを魅了した。

ミヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

公開された写真には、オフショルダーのトップスにホワイトスカートを合わせたミヨンの姿が収められている。トップスからは華奢な肩と美しいデコルテがあらわになっており、見る者の目を引く。また、ふとした瞬間も絵になる抜群のビジュアルで、ファンを虜にした。

この投稿を見たファンからは「何しててもきれい」「天使を見ました」「かわいい」「国家が保護すべき美貌」「これは危険」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ミヨンInstagram）

なお、ミヨンが所属するi-dleは、10月3日に日本1st EP『i-dle』をリリース。10月4日・5日には、さいたまスーパーアリーナで日本ツアー「2025 i-dle FIRST JAPAN TOUR [逢い-dle]」を開催した。今後、10月18日・19日に兵庫・GLION ARENA KOBEで公演を行う予定だ。

◇ミヨン プロフィール

1997年1月31日生まれ。韓国の5人組女性アイドルグループi-dleの一員として、2018年5月2日にミニアルバム『I am』でデビュー。圧倒的な歌唱力と優れたルックスで人気を博している。2018年にCUBEエンターテインメントに入社したが、もともとはYGエンターテインメントに所属しており、BLACKPINKメンバー候補の1人だった。

