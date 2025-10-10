旦那が羨ましい…韓国プロ野球チアがラブラブ結婚式SHOT公開、“甘々キス”も披露で反響続々【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国プロ野球などでチアガールを務めたイ・オムジが、甘々な結婚式SHOTを公開した。

イ・オムジは最近、自身のインスタグラムを更新。

「深い余韻が残るほど、夢のようだった私たちの結婚式」とキャプションに綴り、ソウルのウェスティン朝鮮ホテルで開いた結婚式の写真を数枚投稿した。

公開された写真では、イ・オムジが華やかなウェディングドレスに身を包みほほ笑んでいる。チアガールとして長年活躍しただけあって、目鼻立ちの整ったビジュアルやスラリと引き締まったスタイルの良さが見る者の目を引く。

ほかにも、式中に新郎とキスをした際の写真も公開したイ・オムジ。幸せいっぱいの写真の数々には、チアガールの同僚から「姉さんが世界で一番可愛かったよ」「お姫様、おめでとう」「大好きです」など祝福のコメントが多数寄せられていた。

（写真＝イ・オムジInstagram）

イ・オムジは1992年7月8日生まれの33歳。2011年からチアガールとして活動を始め、2024年まで韓国プロ野球のSSGランダース、男子プロバスケKBLのKB損害保険スターズなどのチームでチアを務めた。野球韓国代表の応援団として、2023年アジアプロ野球チャンピオンシップなどにも出演したことがある。

2025年に入ってからはチアとしての活動は行っておらず、同年9月17日に引退を発表。同月21日に結婚を報告した。

