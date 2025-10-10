「○○に片想い中。私がたくさん好きなの」引き締まった圧巻の“美スタイル”！K-POPアイドルが話題【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループApinkのオ・ハヨンが引き締まった美スタイルで話題だ。

オ・ハヨンは10月9日、自身のインスタグラムに「運動に片想い中。私がたくさん好きなの。好きな分だけついてきてね」とコメントし、数枚の写真を投稿した。

公開された写真では、運動を通じて磨かれたオ・ハヨンの美しい体つきが視線を奪った。

まず、タイトなブラックトップスとレギンスを身に着けた写真では、まったく無駄のない見事なウエストラインを披露した。

また、屋外でガラス越しに自撮りした写真は、ピンクのトップスにブラックのレギンスパンツを合わせ、ボリューム感と華奢さを両立。スイムウェアを着て後ろから全身を撮られた写真は、長い美脚で抜群のスタイルバランスを示している。

写真を見たファンらは「とても素敵」「これぞ健康美」「あなたに恋している」「運動に嫉妬するようになるとは」「次のファンミは運動会ですね」といった反応を示した。

（写真＝オ・ハヨンInstagram）

なお、オ・ハヨンは最近、デビュー初期の過酷な体験を明かして話題を集めた。

YouTubeコンテンツ「Xiumin’s Ramyeon Store」に出演し、大自然の中で自給自足して過ごす過酷なバラエティ番組『ジャングルの法則』について、「私は毎日泣いていた気がする」とし、「今はもういないが、当時の会社の代表に“これに出ないならスケジュールをすべてキャンセルする”と言われ、仕方なく出演することになった」と告白した。

◇オ・ハヨン プロフィール

1996年7月19日生まれ、ソウル出身。2011年4月にガールズグループApinkのメンバーとしてデビュー。グループ最年少で、ビジュアル担当の一人とされた。2019年8月に1stミニアルバム『OH!』でソロデビュー。演技活動として、ウェブドラマ『彼女を探して』『愛、時間に留まる』『恋愛始発（点）』（いずれも原題）に出演した。身長169cm。

■【写真】オ・ハヨン、“女神級”のサッカーユニフォーム姿

■【写真】見せ方が大胆！Apikn出身ソン・ナウンの“メリハリ体型”

■【写真】Apinkユン・ボミ、腹筋全開の全身ピンクコーデ