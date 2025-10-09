“i-dleの弟分”NOWZ（ナウズ）、有名俳優と共演！人気ドキュメンタリー番組にサプライズ出演 | RBB TODAY

i-dleが所属するCUBEエンターテインメントの新人ボーイズグループNOWZ（ナウズ）が、グローバル人気シリーズで有名俳優と共演する。

NOWZは、10月10日に公開されるApple TV+の旅行ドキュメンタリー番組「旅嫌いユージン・レビィのトラベルガイド」シーズン3の第5話に登場する。

「旅嫌いユージン・レビィのトラベルガイド」は、旅行嫌いを自称する俳優ユージン・レヴィが世界中の美しい観光地を訪れ、そこで繰り広げられるエピソードを描いたドキュメンタリーシリーズである。エミー賞や全米映画俳優組合賞などを受賞した名優でありコメディアンでもある彼が、今シーズンでNOWZをはじめ、ウィリアム王子などの特別ゲストとともに8カ国を旅する。

（写真＝Apple TV+）NOWZ、ユージン・レヴィ

番組内でNOWZは、練習室の公開やファンとの一日カフェイベントなどの様々なK-POPカルチャーを紹介するほか、グループの個性が光るステージも披露する予定だ。ユージン・レヴィとの思いがけない共演を果たした彼らが、グローバル人気シリーズでどのような活躍を見せるのか、期待が高まっている。

なお、NOWZは最近、日本や中国などでの海外活動を成功裏に終え、現在は公式SNSを通じてファンとの交流を続けている。

