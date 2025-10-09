異例の“公開プロポーズ”が話題を集めたSUPER JUNIOR・シンドン、自身の疑惑に言及「離婚して親権取られた…」 | RBB TODAY

SUPER JUNIORのシンドンが、離婚説について口を開いた。

10月8日、YouTubeチャンネル「クンボンチャンネル」では「イ・シアンの“天国島”に一緒に行きたいSUPER JUNIORのメンバーは？」というタイトルの新しい動画が公開された。

この日、シンドンは俳優イ・シアンと酒を酌み交わしながらトークを展開。イ・シアンが「結婚していませんでしたか？」と質問すると、シンドンは「離婚しました。離婚して親権を取られたので、毎月お金を渡している状態です」と答え、周囲を驚かせた。

しかし直後にイ・シアンが「いつ結婚したんですか？」と聞き返すと、シンドンは「冗談ですよ」と笑いながら付け加えた。

（画像＝「クンボンチャンネル」）1枚目イ・シアン、2～4枚目シンドン

シンドンは“既婚者疑惑”について、「結婚したい人がいて、番組でその話をしたことがあるが、結果的にうまくいかなかった。その後“破局した”という記事も出たけれど、あまり読まれなかった」と説明し、「当時は芸能人の“できちゃった婚”が多く、多くの人が誤解したようだ」と明かした。

さらに「“シンドンは授かり婚をした”“子どもがいるだろう”と勘違いされた。年配の方々に会うと、スタイリストや女性スタッフに“奥さん？ 子どもは元気？”と聞かれる。だから“ええ、もう小学生ですよ”と冗談で答える」と笑いを誘った。

また、「最初は“結婚していません”と言っていたけれど、そうするとすべて説明しなければならなくなる。さらに別の熱愛報道が出て、“離婚したの？ 結婚してたのにまた付き合ってるの？”と話が広がってしまった」と苦笑いを見せた。現在は独身で「犬を育てている」と付け加えた。

なお、シンドンは2010年にSBSのバラエティ番組『強心臓』で、当時交際していた恋人との結婚を宣言し話題となったが、実際には結婚には至らず破局している。

（記事提供＝OSEN）

◇シンドン プロフィール

1985年9月28日生まれ。本名シン・ドンヒ。2005年にSUPER JUNIORのメンバーとしてデビューした。もともとコメディアン志望であったことからバラエティ番組で活躍を見せ、お茶の間のファンに笑顔を届けた。キレのあるダンスに定評があり、グループ内ではウニョクやドンヘと共にダンスメンバーとして知られる。

