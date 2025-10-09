 本当に財閥令嬢？アニー、レザージャケットの下に“透けタイツ”で魅惑…大胆な姿が話題【PHOTO】 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 韓国・芸能 記事

本当に財閥令嬢？アニー、レザージャケットの下に“透けタイツ”で魅惑…大胆な姿が話題【PHOTO】

エンタメ 韓国・芸能
注目記事
本当に財閥令嬢？アニー、レザージャケットの下に“透けタイツ”で魅惑…大胆な姿が話題【PHOTO】
  • 本当に財閥令嬢？アニー、レザージャケットの下に“透けタイツ”で魅惑…大胆な姿が話題【PHOTO】

男女グループALLDAY PROJECTのメンバー、アニーがスタイリッシュな姿を披露した。

去る10月7日、アニーは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、ラグジュアリーブランド「BALENCIAGA（バレンシアガ）」とクリエイティブ・ディレクターのピエールパオロ・ピッチョーリのアカウントをタグ付けし、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、10月4日（現地時間）、フランス・パリで開催された「BALENCIAGA」の2026年春夏コレクションショーに出席したときの裏側を捉えたものである。

アニー
（写真＝アニーInstagram）

写真のなかのアニーは、黒色の半袖レザージャケットに長い革手袋、そして黒色のハンドバッグと、“オールブラック”ルックを完成させた。洗練されたクールな衣装と、彼女の堂々とした表情が完璧に調和している。

投稿を目にしたファンからは、「秘密組織のボスみたい」「信じられないくらい美しい」「カリスマ性が強烈だ」といった反応が寄せられていた。

なお、アニーが所属するALLDAY PROJECTは来る11月14～15日、仁川（インチョン）インスパイアアリーナで開催される「2025 KOREA GRAND MUSIC AWARDS with iM Bank」に出演する予定だ。

【写真】本物の「財閥家のお嬢様」アニー、異例のK-POPアイドルデビュー

【写真】アニー、「お年玉いくら？」との質問への答えは？

【写真】アニー、高級ブランドの着こなしもお手の物

《スポーツソウル日本版》

関連記事

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

関連ニュース

ピックアップ

page top