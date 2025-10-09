本当に財閥令嬢？アニー、レザージャケットの下に“透けタイツ”で魅惑…大胆な姿が話題【PHOTO】 | RBB TODAY

男女グループALLDAY PROJECTのメンバー、アニーがスタイリッシュな姿を披露した。

去る10月7日、アニーは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、ラグジュアリーブランド「BALENCIAGA（バレンシアガ）」とクリエイティブ・ディレクターのピエールパオロ・ピッチョーリのアカウントをタグ付けし、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、10月4日（現地時間）、フランス・パリで開催された「BALENCIAGA」の2026年春夏コレクションショーに出席したときの裏側を捉えたものである。

（写真＝アニーInstagram）

写真のなかのアニーは、黒色の半袖レザージャケットに長い革手袋、そして黒色のハンドバッグと、“オールブラック”ルックを完成させた。洗練されたクールな衣装と、彼女の堂々とした表情が完璧に調和している。

投稿を目にしたファンからは、「秘密組織のボスみたい」「信じられないくらい美しい」「カリスマ性が強烈だ」といった反応が寄せられていた。

なお、アニーが所属するALLDAY PROJECTは来る11月14～15日、仁川（インチョン）インスパイアアリーナで開催される「2025 KOREA GRAND MUSIC AWARDS with iM Bank」に出演する予定だ。

