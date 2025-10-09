神スタイルがくっきり…ミス・コリア出身女子ゴルファー、スラリ美脚に目が行くミニスカSHOT【PHOTO】 | RBB TODAY

ミス・コリア出身の韓国女子ゴルファー、キム・ソルビがモデルさながらの美貌でファンを魅了している。

キム・ソルビは最近、自身のインスタグラムを更新。

アメリカ国旗や飛行機、茶色のハートの絵文字などとともに「LAS～」とキャプションに綴り、米ラスベガスのゴルフ場を訪れたとみられる数枚の写真と動画を投稿した。

公開された写真では、黒の長袖ポロシャツにベージュのミニスカートを合わせたゴルフウェア姿のキム・ソルビがゴルフカーに乗りながら自撮りをしている。サングラスの間からぱっちりとした瞳をのぞかせ、少しほほ笑んだ表情でカメラをじっと見つめている。

ほかにも、ゴルフカーを降りてフィールド上でポーズを取る姿も披露。タイト目なトップスから際立つスタイルの良さはさることながら、ミニスカートからはスラリと伸びる美脚を惜しげもなく見せつけ、多くのファンを虜にさせていた。

（写真＝キム・ソルビInstagram）

キム・ソルビは1995年4月7日生まれの30歳。2013年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会し、ジャンプツアー（3部）やドリームツアー（2部）など下部ツアーで主に活動を続けたゴルファーだ。2020年にはプロゴルファーとしては異例ながら「ミス・コリア」ソウル本選に出場し、「スポテイナー賞」を受賞するなど、モデルさながらの美貌で人気を博している。

昨年にはSBS Golfのレッスン番組『シーっ！秘密だよ2』（原題）に出演するなど、ゴルフの技術やノウハウを視聴者に伝授する活動を続けている。

