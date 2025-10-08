NCT・ユウタ、ドラマ共演の日本俳優と再会！“仲良しSHOT”にファン歓喜「大叫びした」「カッコいい」【PHOTO】 | RBB TODAY

NCTのユウタが、日本の人気俳優と再会を果たした。

ユウタは10月8日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、俳優の桜田通と並んでポーズを取るユウタの姿が収められている。2人は2023年に放送されたドラマ『クールドジ男子』で共演しており、これまでも桜田がユウタの公演に駆けつけるなど、親しい交流を続けてきた。

そんな2人の再会ショットに、ファンからは「悠太くんも通くんもカッコいい」「デートされてたみたい」「素敵らしい関係性すぎる」「大叫びした」といった反応が寄せられている。

（写真＝ユウタInstagram）1・2枚目桜田通（左）、ユウタ（右）

なお、ユウタは現在、自身2度目となるソロツアー「YUTA LIVE TOUR 2025 -PERSONA-」を開催中。10月26日には1stアルバム『PERSONA』をリリースする予定だ。

◇ユウタ プロフィール

1995年10月26日生まれ。本名は中本悠太。2016年7月、NCT 127のメンバーとしてデビューし、グループではサブボーカルとリードダンサーを務める。中学生のときに東方神起を見て、アイドルを志す。2012年、出身地の大阪で行われたSMグローバルオーディションに合格し、満16歳の時に渡韓。約4年間、練習生として過ごした。SMエンターテインメント所属のデビュー組では初めての日本人だ。2022年には映画『HiGH＆LOW THE WORST X』に出演し、日本で俳優デビューも果たした。

