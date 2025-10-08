俳優キム・ウビン、特別なファンサービスで虜に！ハグや10秒アイコンタクトにキュン | RBB TODAY

俳優キム・ウビンが11年ぶりに“ゲリラデート”を行い、ファンに魔法のような時間をプレゼントする。

去る10月7日、YouTubeチャンネル「ユーチューブハ・ジヨン」は、キム・ウビンの出演を知らせる予告を公開した。

動画のなかの女優ハ・ジヨンは、情報バラエティ番組の人気コーナーだが、今は消えてしまった「ゲリラインタビュー」を復活させた。その最初のゲストとして、キム・ウビンを紹介し、期待感を高めた。

キム・ウビンは、11年ぶりに「ゲリラインタビュー」を通じてファンと街頭で顔を合わせた。最近、ソウル聖水（ソンス）洞で行われた。

（写真＝YouTubeチャンネル「ユーチューブ ハ・ジヨン」）キム・ウビン

同日、キム・ウビンを見るために集まったファンで街はあっという間に熱気に包まれた。彼は街で会ったファンのためにさまざまなハートを作るなど、特別なファンサービスをしたという。

「すべてを叶えるコーナー」では、ファンの願いを聞く“リアルなジーニー”に変身した。ファンが望む10秒間のアイコンタクト、ハグなどの願いを叶えるなどして、彼ならではの優しさで聖水の街を温かく染め上げた。

なお、キム・ウビンが出演する「ユーチューブハ・ジヨン」は、10月8日18時、YouTubeチャンネルを通じて公開される予定だ。

◇キム・ウビン プロフィール

1989年7月16日生まれ。韓国・ソウル出身。身長188cm。2008年からファッションモデルとして活躍し、2011年にドラマ『ホワイトクリスマス』（KBS）を通じて本格的に俳優デビュー。『紳士の品格』（SBS）、『相続者たち』（SBS）、映画『技術者たち』といった多彩な映像作品に出演した。その後、2017年に上咽頭がんの診断を受けて活動を中断。闘病生活の末に2020年から芸能界に復帰し、ファンミーティングやドキュメンタリー番組のナレーションなど、活動を再開している。2022年にはドラマ『私たちのブルース』、映画『宇宙＋人』に出演した。2015年から女優のシン・ミナと交際している。

