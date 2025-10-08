TWICE、ロングランヒット中！『Strategy』がビルボード「ホット100」11週連続チャートイン | RBB TODAY

TWICEがビルボードのメインチャート「ホット100」で13週連続チャートインを記録した。

最近、アメリカのビルボードが発表した10月11日付（以下、現地時間）の最新チャートによると、TWICEの楽曲2曲が「ホット100」にランクインした。

TWICEの14thミニアルバム『STRATEGY』およびNetflix映画『K-POPガールズ！デーモン・ハンターズ』のオリジナルサウンドトラックアルバムの収録曲『Strategy』が66位、『TAKEDOWN（JEONGYEON, JIHYO, CHAEYOUNG）』が63位を記録した。

2曲はそれぞれ8月2日付、7月19日付の「ホット100」に入り、11週、13週連続でチャートに入り続けている。

今年10月にデビュー10周年を迎えるTWICEは、ワールドツアー、新しいアルバム、ファンミーティングなどを通じて、ファンと意味深い時間を記念する。

（写真＝JYPエンターテインメント）TWICE

世界42地域56公演にわたる自己最大規模の6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中であり、来る10月10日13時には10周年スペシャルアルバム『TEN：The story Goes On』とタイトル曲『ME＋YOU』をリリースする。

また、10月18日、ソウル城北（ソンブク）区の高麗大学校化汀（ファジョン）体育館でファンミーティング「10VE UNIVERSE」が開催される。

続けて、20日にはヒストリームービー『ONE IN A MILL10N』が韓国を皮切りに世界各国で公開される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

