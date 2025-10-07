俳優ヒョンビン、妻ソン・イェジンへの惜しみないサポートが話題「『愛の不時着』を思い出す」 | RBB TODAY

映画『仕方がない』（原題）の子役女優チェ・ソユルが俳優ヒョンビンに会った。

去る10月6日、チェ・ソユルの母親が管理するインスタグラムアカウントに、「映画は『仕方がない』の試写会の打ち上げでヒョンビンさんと。『百想芸術大賞』でお会いして、（今回が）2度目。またお会いできてさらにときめくのはなぜでしょう」というメッセージとともに、ヒョンビンと一緒に撮った写真を投稿した。

チェ・ソユルの母親は、「1人でいらっしゃるときもとても素敵ですが、ソン・イェジンさんと一緒の姿は初めて見ました！！ずっと『愛の不時着』を思い出すじゃないですか。とても美しいご夫婦です。お会いできてとても嬉しかったです！快く子供たちと写真を撮ってくださり、ありがとうございます」と裏話を伝えた。

（写真＝チェ・ソユルInstagram）左からキム・ウスン、ヒョンビン、チェ・ソユル

なお、ヒョンビンと女優ソン・イェジンは映画『ザ・ネゴシエーション』とtvNドラマ『愛の不時着』で共演して、恋人に発展し、2021年1月から公開恋愛を楽しんだ。“結婚説”も絶えなかったが、彼らの選択は2022年3月31日だった。現在は息子がいる。

ソン・イェジンは『仕方がない』に出演して、パク・チャヌク監督、俳優イ・ビョンホンとコラボした。ヒョンビンは映画公開後、妻のために芸能人の試写会はもちろん、打ち上げにも参加している。

◇ヒョンビン プロフィール

1982年9月25日生まれ。本名キム・テピョン。2003年にドラマ『ボディガード』でデビューし、2005年の『私の名前はキム・サムスン』で大ブレイク。その後もドラマ『シークレット・ガーデン』『ジキルとハイドに恋した私』『アルハンブラ宮殿の思い出』、映画『コンフィデンシャル／共助』『ザ・ネゴシエーション』など、ジャンルを問わない多彩な作品で説得力のある演技を披露した。2019年に韓国で放送された主演ドラマ『愛の不時着』がNetflixで配信されると、日本をはじめとした世界各国で大ブームに。2022年3月31日、女優ソン・イェジンと結婚。同年11月に息子が生まれている。

■【写真】ヒョンビン、ファンの"手ハート"を拒否も絶賛！妻も「いいね」

■【写真】ヒョンビン♡ソン・イェジン、お忍び日本デート

■【写真】ヒョンビン♡ソン・イェジンのウェディング写真