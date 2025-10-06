黒木華、MV初出演で“遊園地スタッフ”役を熱演！スピッツ新曲『灯を護る』MVが公開 | RBB TODAY

ロックバンド・スピッツの新曲『灯を護る』のミュージックビデオが公開された。MVで主人公の女性スタッフを、同作がミュージックビデオ初出演となる女優の黒木華が演じる。
同作は、本日10月6日に配信リリースされた楽曲で、現在放送中のTVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3のオープニング主題歌に起用されている。スピッツにとってシングルリリースは、『劇場版 名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）』主題歌として大ヒットを記録した『美しい鰭』以来、約2年半ぶりとなる。
MVの監督は、前作『美しい鰭』のMVや映画『劇場版 優しいスピッツ a secret session in Obihiro』も手がけた松居大悟が担当。楽曲のイメージから、閉園を迎える遊園地を舞台に、最後の客を見送って後片付けをする一人の女性スタッフの物語を描いている。気丈に振る舞いながらも最後には涙する彼女を、スピッツの演奏が優しく包み込むような映像作品に仕上がった。
※スピッツ47th Single『灯を護る』ミュージックビデオ本編
