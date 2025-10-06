CORTIS、LAFCホーム戦に登場！ソン・フンミンの本拠地で韓国アーティスト初の偉業を達成 | RBB TODAY

BIGHIT MUSICの新グループCORTIS（コルティス）が、サッカー選手ソン・フンミンのホームスタジアムにサプライズ登場した。

CORTISは10月5日（現地時間）、米ロサンゼルスのBMOスタジアムで開催されたメジャーリーグサッカー（MLS）2025シーズン、ロサンゼルスFC対アトランタ・ユナイテッドのホーム戦に公式招待を受けて出席した。BMOスタジアムは、ソン・フンミン選手が所属するロサンゼルスFCの本拠地だ。

この日、メンバーたちはソン・フンミンの名前と背番号が刻まれたユニフォームを着用して登場し、注目を集めた。

CORTISは韓国アーティストとして初めて、ロサンゼルスFCの“オーナリーファルコナー（Honorary Falconer）”に選ばれ、過去には俳優ウィル・フェレル（Will Ferrell）や歌手メーガン・トレイナー（Meghan Trainor）など著名人が参加してきた。選ばれた人物がチームのマスコットである“鷹”を飛ばし、試合開始を告げるという伝統的なセレモニーだ。

（写真＝ロサンゼルスFC）CORTIS

試合の中継では「CORTISにとって素晴らしい思い出となり、LAFCの選手たちに良いエネルギーをもたらしてほしい」「私たちは今、韓国のスターとロサンゼルスFCが交流する姿を見守っている」といったコメントが相次ぎ、高い関心を集めた。

この日の試合でLAFCは1対0で勝利し、5連勝を達成。CORTISは“勝利の妖精”として現地ファンの間で話題となり、SNSでも注目を集めた。

これに先立ち、CORTISはアメリカの野球ファンにも強烈な印象を残した。アメリカ・メジャーリーグ（MLB）は、2025年ポストシーズンのプロモーション映像にCORTISの楽曲『GO!』を使用し、該当映像がテレビ、ラジオ、SNS、そして球場など、さまざまなメディアで放映されている。

CORTISは、デビューアルバムの活動を終えた後もアメリカからのラブコールが相次いでおり、精力的にスケジュールをこなしている。彼らはエナジードリンクブランド「レッドブル」とのパートナーシップの一環として、11日にロサンゼルスで開催される『Red Bull Dance Your Style World Final』を観覧予定。K-POPアーティストがレッドブルとコラボレーションするのはCORTISが初めてだ。さらに翌12日には、メンバー自らが振り付けを手がけた『GO!』のダンスを教えるワークショップも開催予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】CORTIS、メンバープロフィール

■【話題】「イケメンで優しくて勉強もできた」CORTISメンバーの美談

■【写真】CORTIS、先輩BTS・TXTからの助言明かす