Kep1er、福岡公演で感動の初日「いい思い出にさせてね」ヒカルが地元で涙 | RBB TODAY

3日よりKep1erのコンサートツアー『2025 Kep1er CONCERT TOUR [Into The Orbit : Kep1asia]』の日本公演がスタート。初日公演を福岡市民ホールにて開催した。

同公演は9月に行われたソウル公演から世界各地を巡るコンサートツアーで、Kep1erとしては初めて福岡にて公演を開催。

©KLAP ©WAKEONE ©Sony Music Labels Inc. 撮影：武井メグミ

オープニングムービーを経て、エネルギッシュなイントロで登場したKep1er。今年の4月にリリースされた日本オリジナル楽曲「Yum」を含むアップテンポな楽曲を次々と披露し、幕開けから一気に会場の熱気を引き上げた。その後、雰囲気は一変しコンサートならではのユニットカバーステージを披露。彼女たちの様々な魅力に来場したファンが息をのむようにステージへ没入していき、パフォーマンスが進むにつれ会場の空気は徐々に盛り上がりを見せた。

福岡はメンバーのヒカルの地元でもあり、ヒカルがMCで「お久しぶりです、ただいまー！」と挨拶すると、「おかえりー」という声が会場に響き渡った。そして「いつも通っていた道を通ってきて、泣きながら会場に来ました。福岡初めてやけん、いい思い出にさせてね」と故郷で待ってくれたファンへ熱い思いを語った。

©KLAP ©WAKEONE ©Sony Music Labels Inc. 撮影：武井メグミ

そして後半、今年の8月にリリースとなった最新曲「BUBBLE GUM」を披露。Kep1erならではのキャッチーで力強いパフォーマンスで会場は割れんばかりの歓声が響き渡り、「WA DA DA (Japanese ver.)」で会場のボルテージは瞬く間に最高潮へ。

アンコールでは「久しぶりに日本のファンに会いましたが、皆さんの声援がすごく大きくてびっくりしました」「福岡は初めてなのに、いいエネルギーをもらってとても幸せでした」「私たちの公演で得た余韻が皆さんの日常のエネルギーになったらうれしいです」とコメント。日本公演限定のパフォーマンスやファンにとっても意味深い楽曲も披露し、約120分間全24曲を圧巻のパフォーマンス力で大歓声のなか日本公演の初日の幕を閉じた。