中島美嘉、最新ソウル公演より「GLAMOROUS SKY」ライブ映像がYouTube公開 | RBB TODAY

中島美嘉が、今年5月11日に韓国・ソウルで開催した『MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2025 in SEOUL』より、「GLAMOROUS SKY」のライブ映像がYouTubeで公開された。

「GLAMOROUS SKY」は、2005年公開の映画『NANA』の主題歌として、主人公・NANAを演じた中島が“NANA starring MIKA NAKASHIMA”名義で発表したロックナンバーだ。

今回の映像は、1万人を熱狂させたソウル公演でのパフォーマンスを収めたもの。さらに、北海道・東京・大阪・愛知・福岡の5都市で映画『NANA』のリバイバル上映がスタートしている。