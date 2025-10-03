MEOVV、新曲『BURNING UP』でカムバック決定！Y2Kムード満載のティザー公開 | RBB TODAY

ガールズグループMEOVVが、“HOT”な音楽で戻ってくる。

10月2日・3日、所属事務所THE BLACK LABELは公式SNSを通じて、MEOVVが10月14日にデジタルシングル『BURNING UP』でカムバックすると発表した。

公開されたティザーコンテンツは、対照的な雰囲気で注目を集めている。2000年代初頭に使われていたフィーチャーフォンのイメージや8ビットサウンド、グループを象徴する猫が伸びをするモーションが、Y2Kムードを強調している。

（写真＝THEBLACKLABEL）MEOVV

一方で、車のテールランプが高熱で溶け落ちるシーンを収めたティザー映像も公開され好奇心を刺激した。タイトル『BURNING UP』にふさわしい“燃え上がる”イメージが注目を集め、独自のの音楽の誕生を予感させる。

（写真＝THEBLACKLABEL）MEOVV

MEOVVは今年5月に初のEP『MY EYES OPEN VVIDE』をリリースし、ダブルタイトル曲『HANDS UP』と『DROP TOP』で活発な活動を展開した。多彩な音楽性でコンセプトの幅を広げた彼女たちが、約5か月ぶりのカムバックでどのような新たな姿を見せるのか期待が高まっている。

なお、MEOVVのデジタルシングル『BURNING UP』は、10月14日午後6時にリリースされる。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】アンナ、“第5世代アイドルのビジュ担”

■【写真】MEOVV・エラ、パリで見せた圧巻美貌

■【写真】MEOVV・アンナの“最強ツインテール”