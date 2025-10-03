BTS・JUNG KOOK、直属後輩グループの”ダンスカバー”動画が話題！公開1日で再生回数3000万回突破 | RBB TODAY

BTS・JUNG KOOKのダンスカバー映像が話題を集めている。

JUNG KOOKは10月1日、自身のTikTokアカウントに後輩グループCORTISの『FaSHioN』に合わせたダンス動画を公開した。

力強いサウンドに合わせてカリスマ性あふれるウェーブで始まった後、BGMがトロット（韓国演歌）バージョンに切り替わると、スタイリッシュさとコミカルさを織り交ぜたダンスで雰囲気を一変させた。

（画像＝SNS）JUNG KOOK

この映像を見たファンはすぐに反応。公開からわずか4時間で再生回数1000万回、いいね数300万を突破し、1日で再生回数3000万回、いいね数760万を超えた。

なお、JUNG KOOKのTikTokアカウントは、これまでの19本の投稿のうち再生回数1億回超えが3本、5000万回超えが16本に達している。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

