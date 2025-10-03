「天使」ILLIT・モカ、『下妻物語』の深田恭子に変身!?愛らしさMAXのロリータファッション【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループILLITのメンバー、モカが日本映画のヒロインに変身した。

モカは最近、ILLITのメンバー公式X（旧ツイッター）を更新。

キャプションには「下妻モカ子」という言葉を綴り、2枚の写真を投稿した。

公開された写真は、モカがロリータファッションを披露している様子を捉えたものである。キャプションにもある通り、映画『下妻物語』の中心的登場人物、竜ヶ崎桃子をオマージュした姿である。

写真のなかのモカは、ヘッドドレスをつけて、フリルワンピースにニーハイソックス、そしてつま先が尖がったストラップシューズを合わせる真っ白なルックを完成させた。巻き髪も相まって、愛らしいロリータに変身した。

投稿を目にしたファンからは、「今、レッドカーペットを持って参ります」「天使」「ウエスト細すぎて衝撃」といった反応が寄せられていた。

なお、モカが所属するILLITは、来る11月8～9日、ソウル・オリンピック公園オリンピックホールでファンコンサートのアンコール公演「2025 ILLIT GLITTER DAY ENCORE」を開催予定だ。

◇モカ プロフィール

2004年10月8日生まれ。本名：境萌花(さかいもか）。福岡県出身。2023年6～9月に放送されたサバイバル番組『R U Next？』で事務所選択を受けてILLITのメンバーとしてデビューを果たした。“コンセプト消化力”が高く、デビュー曲『Magnetic』のチッケム動画は135万回を突破する圧倒的な再生回数を誇っている。面倒見がいいことから“ILLITのお母さん”と呼ばれる一面も。

