ILLIT、日本デビューSGリリース記念特番が「ABEMA」で配信開始！ファン必見の特別企画に注目 | RBB TODAY

ILLITが「ABEMA」で特別番組を配信することが決定した。

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、世界で活躍するガールグループILLITが出演する特別番組『ILLIT Japan 1st Single "時よ止まれ" リリース記念ミニ特番』を配信する。

『ILLIT Japan 1st Single "時よ止まれ" リリース記念ミニ特番』は、9月1日にJapan 1st Single『時よ止まれ』をリリースし、待望の日本デビューを果たしたILLITによる特別番組。

（画像＝「ABEMA」）ILLIT

番組内では、タイトル曲『時よ止まれ』と収録曲『Topping』のライブ映像をフルサイズで公開。さらに、メンバーのMOKAとIROHAが、日本のファンにより愛されるために考案した韓国出身メンバーの“日本語あだ名”をお披露目し、予想外のネーミングにWONHEEの表情が一変する一幕もある。

また、新曲『時よ止まれ』のダンスをメンバーが直接レクチャーする特別企画に加え、2026年春に「ABEMA」で独占放送が決定している『WORLD SCOUT THE FINAL PIECE』のスタジオキャストを務めるMOKAとIROHAが、サバイバル番組での経験や当時の想いを語る胸熱トークも必見だ。

（画像＝「ABEMA」）2枚目MOKA（左）とIROHA

ここでしか見られないILLITの魅力が詰まった特別番組を、ぜひ「ABEMA」で楽しんでほしい。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

