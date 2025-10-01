メリハリ感もくっきり…韓国19歳チアガールの”ぴたぴたボーダーSHOT”に反響多数「可愛すぎません？」【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国プロ野球などでチアガールを務めるイ・ソミンが、美スタイル際立つ衣装SHOTでファンを魅了している。

イ・ソミンは最近、自身のインスタグラムを更新。

涙を流す顔やハートなどの絵文字とともに「現地観戦また行きたい」とキャプションに綴り、2枚の写真を投稿した。

公開された写真を見ると、クロップド丈のボーダーTシャツにデニム、そして自身がチアを務めるKIAタイガースのユニホームを合わせたイ・ソミンが、少しほほ笑んだ表情で鏡越しに自撮りをしている。

昨年10月にデビューしたばかりの新人チアなだけに、まだあどけない雰囲気が残る一方で、タイト目なボーダーTから際立つメリハリ感のあるボリューム、引き締まったウエストが見た者の多くを虜にしていた。

この投稿に、ファンからは「可愛すぎませんか？」「一緒に観戦したい」「プリティ…」などの反応が寄せられていた。

（写真＝イ・ソミンInstagram）

なお、イ・ソミンは2005年11月11日生まれの19歳。2024年10月より韓国でチアガールとしての活動を始め、現在はプロ野球KBOリーグのKIAタイガース、男子プロバスケKBLの正官庄レッドブースターズ、女子プロバスケWKBLの富川ハナ銀行、プロバレーVリーグ男子部の水原KEPCOビクストーム、Vリーグ女子部の現代建設ヒルステートでチアを務めている。

■【写真】イ・ソミン、はち切れそうな“ピタT”ショット

■【写真】韓国美人チア、“目のやり場に困る”接近SHOT

■【写真】韓国チア、“美貌クッキリ”密着レギンスSHOT