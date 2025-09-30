ジェジュン、“傷ついたロックスター”に!?柔らかなルックスと相反する恰好が好評「素晴らしい」【PHOTO】 | RBB TODAY

歌手ジェジュンが“傷ついたロックスター”に変身した。

去る9月28日、ジェジュンは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには「今日のジェジュン」という言葉とともに火と星の絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ジェジュンが音楽フェスティバル「アジア・トップ・アーティスト・フェスティバル（ATAフェスティバル）」に出演したときの裏側を捉えたものである。ジェジュンは同フェスティバルの2日目（28日）の公演に出演した。

（写真＝ジェジュンInstagram）

写真のなかのジェジュンは、傷がついたようなメイクをしたうえ、赤色のシースルーニットに黒色のタンクトップを着て、ロックスターのような恰好をしている。柔らかなオーラを持つ顔立ちとは相反する装いが、彼の異なる魅力を引き出している。



投稿を目にしたファンからは、「今日の衣装まで完璧だった」「今日もイケメン」「世界はすべてジェジュンのもの」「美貌が素晴らしい」といった反応が寄せられていた。

なお、ジェジュンは来る10月17日、新アルバム『Rhapsody』をリリースする予定だ。

◇ジェジュン プロフィール

1986年1月26日生まれ。歌手を夢見て2001年に単身でソウルにわたり、同年9月に開催されたSMエンターテインメントによるオーディション「第2回SMベスト選抜大会」でスタイルトップ部門1位を獲得。新聞配達や工事現場といった複数のアルバイトで生計を立てながら練習生としてレッスンに通った。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJとして活動。2017年以降はソロ歌手として日韓で多方面に活動しており、L’Arc～en～CielのHYDEや城田優、Mattなど、日本の著名人とも親交が深い。2023年に芸能事務所iNKODEエンターテインメントを設立し、2024年10月にデビューした8人組ガールズグループSAY MY NAMEのプロデュースを務めている。

