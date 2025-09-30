BTS・JIMIN、鍛え上げられた肉体チラリ…！大人の色気漂うファッションでパリへ出国【空港写真】 | RBB TODAY

BTSのJIMINがファンの視線を奪った。

JIMINは9月30日午前、仁川（インチョン）国際空港を通じてフランス・パリへ出国した。

この日、JIMINは胸元が大きく開いたストライプ柄の白いシャツに黒のワイドパンツを合わせ、シックでラフなスタイルで登場。大きく開いた胸元からは素肌がのぞき、シルバーの眼鏡とともにクールな雰囲気を演出し、視線を釘付けにした。

（写真提供＝OSEN）JIMIN

なお、JIMINはパリで開催されるラグジュアリーブランド「Dior（ディオール）」の「SS26 コレクションショー」に出席する予定だ。

◇JIMIN プロフィール

1995年10月13日生まれ。韓国・釜山広域市出身。本名パク・ジミン。ダンスの実力が高く評価され、釜山芸術高等学校舞踊科に首席で入学した。高校2年生の頃に現在の所属事務所Big Hitエンターテインメントのオーディションを通じて練習生に抜擢され、ソウルへ上京。その後、転校した韓国芸術高等学校では偶然にも同じBTSメンバーのVとクラスメイトに。BTSとして2013年にデビューし、グループ内ではリードボーカルとメインダンサーを担当している。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

