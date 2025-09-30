さすがワールドスター！BTS・JIN、1日に来るメッセージはなんと1000!? エド・シーランやColdplayとも | RBB TODAY

BTS・JIINの“別格さ”を親交の深い人気タレントが代わりに明かした。

その人物とは、タレントのパク・ミョンスだ。彼は9月29日に自身のYouTubeチャンネル「ハルミョンス」で公開した映像で、じゃ種のファン・グァンヒとともに人気バラエティ『無限挑戦』などを手がけたキム・テホPDを訪ねた。

秋夕（チュソク／日本のお盆に相当する祝日）を迎え、自らキムチチヂミやカムジャジョン（ジャガイモのチヂミ）を料理していた時、制作スタッフが「2人には共通点がある。G-DRAGONが大好きだ」と話した。

これにファン・グァンヒは「2人ともジヨン（G-DRAGON）をすごく愛しているけれど、表現力が足りない。僕ら以外にもどれだけ連絡が来ることか」と語り、普段からG-DRAGONに連絡を取るのが難しいと打ち明けた。

JIN

するとパク・ミョンスも「BTSのJINを見てからは、（自分から）もうメッセージを送らなくなった。1日にカカオトークが1000件も来るらしい。エド・シーランやColdplayとも通話やメッセージで連絡を取っている」と、JINの特別な人脈を明かして注目を集めた。

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。

