『ボイプラ2』発ボーイズグループ「ALPHA DRIVE ONE」、公式ファンクラブ名の公募を開始 | RBB TODAY

『BOYS II PLANET』から誕生した8人組ボーイズグループ「ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）」が、公式ファンクラブ名の公募を開始した。

『BOYS II PLANET』を通じて誕生したALPHA DRIVE ONEは、グローバルK-POPプラットフォーム「Mnet Plus」の「Plus Chat」を通じてファンクラブ名の募集を告知した。

応募は、グローバルオフィシャルファンクラブに加入していれば、国籍を問わず誰でも参加可能で、10月12日23時59分まで約2週間にわたり実施される。応募された名前は、所属事務所WAKEONEの内部審査を経て最終決定され、採用されたファンには特別なプレゼントが贈られる予定だ。

（画像＝WAKEONE）

今回の公募イベントは、グローバルファンが直接参加して作り上げるプロジェクトであり、全世界223の国と地域から支持を受けたALPHA DRIVE ONEが、最初の旅をファンと共に歩もうという思いを込めている。

グループは結成と同時にグローバルオフィシャルファンクラブ「アーリーバード」をオープンし、熱気あふれる加入ラッシュを記録した。さらに、公式SNSアカウントは開設からわずか2日あまりでフォロワー数126万人を突破するなど、世界的な注目度の高さを証明した。

なお、グループ名「ALPHA DRIVE ONE」は、ALPHA（最高を目指す目標）、DRIVE（情熱と推進力）、ONE（ひとつのチーム） を意味し、ステージ上で最高の“K-POPカタルシス”を届けるという力強い決意が込められている。公式デビューを控えた超大型新人の歩みに、世界中のファンの期待が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

