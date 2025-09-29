日本人K-POPアイドル・ツキ、紐トップス着た思い切った肌見せが話題！可憐で艶やかな姿【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループBilllieの日本人メンバー、ツキが女神のような美しさを披露した。

去る9月27日、ツキは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには「CHUU」という言葉を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、カラーコンタクトレンズのブランド「CHUULENS」の広告撮影の裏側を捉えたものである。ツキは同ブランドの新“ミューズガール”に抜擢された。

（写真＝ツキInstagram）

写真のなかのツキは、グレーのストラップトップスや白い肩出しワンピースなどを着用し、カリスマ性がありながらも可憐な魅力を披露している。なかでも、彼女の透明感溢れる白い肌が際立っている。

投稿を目にしたファンからは、「可愛い」「めっちゃ清純」「お姫様」といった反応が寄せられていた。

なお、ツキは最近、ユーチューブの職業体験バラエティコンテンツ「WorkDol」の3代目MCを卒業した。

◇ツキ プロフィール

2002年9月21日生まれ、大阪府出身。本名は福富つき。中学時代にSMエンターテインメントのオーディションを受け、練習生となる。2020年には日本のファッション誌『Popteen』の第3次カバーガール戦争を勝ち抜き専属モデルに。2021年にBilllieのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインダンサーを務めている。パフォーマンス中に見せる豊かな表情に定評があり、2022年に公開された『GingaMingaYo（the strange world）』では中毒性のある表情演技で爆発的な反響をもたらした。

