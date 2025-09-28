『愛の不時着』女優ソン・イェジン、地下鉄に乗る!?混雑する車内でも隠し切れないオーラ【PHOTO】 | RBB TODAY

女優ソン・イェジンが花火大会による渋滞を免れるため、地下鉄に乗った。

9月28日、ソン・イェジンは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、「花火のおかげで仕方がなく地下鉄に乗って帰宅しました」という文章とともに写真を投稿した。

写真のなかのソン・イェジンは、帽子とマスクで顔を隠したまま、地下鉄のなかで立っている。100万人が集まった「ソウル世界花火フェスティバル2025」による混雑のなかでもソン・イェジンならではの優雅なオーラが際立った。

（写真＝ソン・イェジンInstagram）

特に、混雑する地下鉄のなかでも目元をはじめ、マスクに隠された顔からほのかに笑みが漏れている。

実際、ソン・イェジンが地下鉄を利用した日は去る9月27日。この日、汝矣島（ヨイド）漢江（ハンガン）公園一帯で開催された「ソウル世界花火フェスティバル2025」には、主催側の推算で100万人が集まり、渋滞がひどかった。

なお、ソン・イェジンは9月24日に韓国で公開された映画『仕方がない』（原題）を通じて、観客と顔を合わせている。

◇ソン・イェジン プロフィール

1982年1月11日生まれ。化粧品のCMモデルとして1999年にデビュー。2001年のドラマ『おいしいプロポーズ』の主演に抜擢され、以降はドラマ『夏の香り』、映画『ラブストーリー』など数多くの作品に出演。日本では、映画『私の頭の中の消しゴム』で知名度を上げた。2020年、ヒョンビンと共演したドラマ『愛の不時着』で好演。2021年1月にヒョンビンとの交際を認め、2022年3月に結婚式を挙げた。同年11月に男児を出産した。

