もはや“顔面まちがい探し”？早逝した元巨人投手を父に持つ韓国インフルエンサー、整形した顔の変化を出題 | RBB TODAY

読売ジャイアンツで活躍した投手チョ・ソンミンさんと、女優のチェ・ジンシルさんを両親に持ち、幼くして両親を亡くしたチェ・ジュンヒが変化した自身の“顔”を公開して話題だ。

チェ・ジュンヒは9月26日、自身のインスタグラムに「何が変わったか当ててみて」と書き、数枚の写真や動画を投稿した。

公開された写真でチェ・ジュンヒは、様々な表情を見せている。言われてみれば、たしかに顔が少し変わったような気もする。

これまでも整形手術の経過を公開するなど、率直な姿を見せてきたチェ・ジュンヒは、変化した部分を「唇」と明らかにした。

彼女は「リップフィラーを全部溶かした。生まれたての唇に戻ってしまってすごく戸惑っている。あまりにも小さい。まるでスズメになったみたいな気分だ。本当に気分が良くない。中学生のときの顔が出てきた」と書いた。

（画像＝チェ・ジュンヒInstagram）

また、「笑うこともできない。私の唇を返して」と不満をあらわにした。

なぜリップフィラーを全部溶かしたのか詳細は不明だが、ファンからは「これはこれで可愛い」「以前はモデルのようだったが、今は可愛い少女のようだ」といった反応があった。

なお、チェ・ジュンヒは現在、インフルエンサーとして活動中だ。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。母は国民的女優のチェ・ジンシルさん、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミン（投）さん。両親は2000年に結婚し、2004年に離婚。その後、チェ・ジンシルさんは2008年に、チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去った。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除。現在はインフルエンサーとして活動中。

■【写真】チェ・ジュンヒ、驚愕ビフォーアフターが話題

■【写真】「ガリガリすぎて気持ち悪い」チェ・ジュンヒ、肋骨クッキリ近影に心配の声

■妻はトップ女優チェ・ジンシル…元巨人の“悲運の韓国人投手”チョ・ソンミンとは