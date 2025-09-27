いじめ問題でグループ脱退K-POPアイドルの水着&タトゥーにドキドキ | RBB TODAY

ガールズグループAOA出身の歌手ジミンが近況を伝え、注目を集めている。
ジミンは最近、自身のインスタグラムを通じて「#kabirabay #yoneharabeach #mirumiruhonpo」というコメントとともに複数の写真を公開した。
公開された写真の中でジミンは、ピンクのチェック柄ビキニを着て浜辺でくつろぐ姿を見せている。短いボブヘアと彼女特有のラブリーな雰囲気、そして目を引くタトゥーが調和し、ヒップな魅力を放っていた。
写真を見たネットユーザーたちは「相変わらずきれい」「セクシーだ」「完璧なスタイル」などさまざまな反応を示し、応援を続けている。
ジミンはAOAの活動後、ソロとして音楽やバラエティなど幅広い分野で活動を続けている。
◇ジミン プロフィール
1991年1月8日生まれ。本名シン・ジミン。2009年にFNCエンターテインメントの練習生となり、2012年にガールズグループAOAのメンバーとしてデビュー。グループのリーダーを務めたが、2020年に元メンバーの“いじめ告発”によって物議をかもし、脱退および芸能界引退を余儀なくされた。2022年7月に新しい事務所と契約して芸能界に復帰。2023年2月には初のミニアルバム『BOXES』を発表した。