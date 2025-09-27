IVE・ウォニョン、約900万円のジュエリーを纏い“女神オーラ”放つ！「BVLGARI」新ビジュアル公開 | RBB TODAY

IVEのウォニョンが、Z世代の“ワナビー”らしく約8600万ウォン（約910万円）相当のジュエリーをまとい、美貌を輝かせた。

イタリアの高級ジュエリーブランド「ブルガリ（BVLGARI）」は9月26日、ブランドアンバサダーを務めるウォニョンとともに、秋のムードをまとった新たなビジュアルを公開した。

公開された写真の中でウォニョンは、ブルガリの代表的な商品である「セルペンティ（Serpenti）」コレクションと「ディーヴァドリーム（Divas’ Dream）」コレクションをミックス＆マッチし、成熟しつつも優雅なジュエリー＆ウォッチスタイリングを披露している。

（写真提供＝BVLGARI）ウォニョン

ウォニョンが身に着けたジュエリーは、ローズゴールドにダイヤモンドをパヴェセッティングした「セルペンティ セドゥットーリ ウォッチ」をはじめ、「ディーヴァドリーム シングルイヤリング」や同コレクションのリング、「ビー・ゼロワン エッセンシャル バンド」や「ビー・ゼロワン リング」など。

さらに「セルペンティ ヴァイパー ブレスレット」や「ディーヴァドリーム ブレスレット」、「ディーヴァ ドリーム ネックレス」まで、多彩なアイテムをコーディネートしており、その総額は8575万ウォン（約900万円）に達する。

なお、ウォニョンは最近、12月13・14日の2日間、東京・国立競技場で開催されるKBS 2TV『2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN』のMCに抜擢された。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

