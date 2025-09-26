TREASURE、“パフォーマンス職人”の真価を証明！新曲『NOW FOREVER』ダンス動画公開 | RBB TODAY

TREASUREが新曲『NOW FOREVER』のダンスパフォーマンスビデオを公開し、再びグローバルファンを魅了した。

TREASUREは9月26日、公式YouTubeチャンネルを通じて3rdミニアルバム『LOVE PULSE』の収録曲『NOW FOREVER』のダンスパフォーマンスビデオを公開した。

深夜を連想させる真っ暗なステージに、ほのかな照明の中で姿を現したTREASUREは、トレンディーなビートに合わせて次々とパフォーマンスを繰り広げた。個性あふれるカジュアルスタイリングがレトロなシンセポップの世界観を一層引き立て、観る者の鼓動を高めた。

（画像＝YGエンターテインメント）

TREASUREは、細部までこだわった指先のジェスチャーから、リズム感あふれるグルーヴィーな動作まで、しなやかなダンスラインで視線を釘付けにした。特に大人数ならではのスケール感を活かし、波のように空間を埋め尽くすダンスは、息を呑むほどの完成度を見せた。

（画像＝YGエンターテインメント）

サビでは、空に向かって力強く両腕を伸ばし引き寄せる振付が「共に過ごすこの瞬間が永遠であってほしい」という歌詞を体現し、没入感を高めた。続く後半の大合唱では、めまぐるしく変化するフォーメーションとエネルギッシュなジャンプがクライマックスを飾り、爽快感を与えた。

ファンからは「“パフォーマンス職人”TREASUREの真価を見た」という声が相次いでいる。3rdミニアルバムのタイトル曲『PARADISE』、収録曲『EVERYTHING』に続き、今回の映像公開まで、YGエンターテインメントが手掛けた高クオリティのコンテンツが順次公開され、迫るコンサートへの期待が一層高まっている。

なお、TREASUREは9月1日に3rdミニアルバム『LOVE PULSE』をリリースして以降、活発なカムバック活動を展開している。10月10日から12日までの3日間、ソウル・KSPO DOMEで開催される『2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON]』を皮切りに、日本やアジア各国へとツアーを広げ、グローバルファンとの交流を続けていく予定だ。

（記事提供＝OSEN）

