『愛の不時着』ソン・イェジンがブラレットで大胆に胸元強調…母になっても溢れ出る魅力【PHOTO】 | RBB TODAY

女優ソン・イェジンが、かつてないほど挑発的なビジュアルでファンを魅了した。

ファッション誌『W Korea』が公開した最新ショットでは、レースのブラレットトップスにラグジュアリーなファーを羽織り、カメラを妖艶に見つめるソン・イェジンの姿が収められている。

普段は清楚で上品なイメージが強い彼女だが、この日は強めのメイクをまとい、艶やかな色気を全開に。大胆に素肌をのぞかせたスタイリングは、新たな一面を引き出し、見る者を釘付けにした。

『愛の不時着』での共演をきっかけに、2022年3月に同い年の俳優ヒョンビンと結婚したソン・イェジン。その8カ月後には第一子を出産し、現在は一児の母としての顔も持つ。

そんな彼女は、9月24日に韓国で封切られたパク・チャヌク監督の最新作『No Other Choice』（原題）で、7年ぶりにスクリーンに復帰。劇中では突然会社を解雇された主人公マンス（演イ・ビョンホン）の妻ミリ役を演じ、再び眩い存在感を放っている。

（写真＝W Korea）ソン・イェジン

◇ソン・イェジン プロフィール

1982年1月11日生まれ。化粧品のCMモデルとして1999年にデビュー。2001年のドラマ『おいしいプロポーズ』の主演に抜擢され、以降はドラマ『夏の香り』、映画『ラブストーリー』など数多くの作品に出演。日本では、映画『私の頭の中の消しゴム』で知名度を上げた。2020年、ヒョンビンと共演したドラマ『愛の不時着』で好演。2021年1月にヒョンビンとの交際を認め、2022年3月に結婚式を挙げた。同年11月には男児を出産した。

