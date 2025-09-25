TXT・テヒョン、社内唯一の性格“T型”に!?新入社員として孤軍奮闘し笑い届ける | RBB TODAY

ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERのテヒョンが新入社員に変身し、バラエティセンスを見せた。

去る9月24日、テヒョンはグループの公式YouTubeチャンネルに『T型だから上手』第5話を公開した。

同日、テヒョンは、F型（感情型）の社員だけがいる靴下会社の唯一のT型（思考型）の新入社員になった。最初から過度な歓迎に戸惑った彼は、「助けて」という叫びで周りを笑わせた。

テヒョンは、社員たちの浮かれた雰囲気、小さなことにも大きく感動する姿などに戸惑った。その一方で、「現代人が学ばなければならない素養のようだ。しかめっ面をして仕事をしても良いというわけではない」と気づきを伝えた。

会議など与えられた業務を誠実に遂行する姿は、意外な魅力となった。彼は、社員たちの意見を反映して、心に響くキャッチコピーを作成して褒められた。新製品のアイデアも積極的に提案し、責任感のある態度を示した。

しかし、周りの絶え間ない称賛と高いテンションに次第に疲れていくテヒョンの姿は、また違う笑いを誘った。テヒョンは結局、会食を控え、「事務所に電話をする」と席を離れた後、そのまま消える“脱走エンディング”を飾った。

『Tだから上手』は、「T型人間復活プロジェクト」というコンセプトの下、性格診断MBTIのT型として知られているテヒョンを観察するバラエティコンテンツだ。

なお、来る10月1日19時、YouTubeチャンネル「TOMORROW X TOGETHER」とグローバルスーパーファンプラットフォームWeverseで『Tだから上手』の最後のエピソードが公開される予定だ。

◇テヒョン プロフィール

2002年2月5日生まれ。本名カン・テヒョン。2019年1月、3年の練習生生活を経てTOMORROW X TOGETHERのメンバーとしてデビューした。大きな目が特徴的な端正なビジュアルの持ち主で、メンバーたちが描くテヒョンの似顔絵もかなり目が大きい。グループではボーカルポジションというイメージが強いが、ダンスの実力も高い。SHINee・テミンのダンスに感銘を受け、芸能界を目指し始めた。

