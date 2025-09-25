秋山成勲、娘サランちゃん（13）と特別な2SHOT！格別な愛情に心温まる「深く感謝」【PHOTO】 | RBB TODAY

格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）が成長した娘サランちゃんとの近況を公開し、温かい感動を与えた。

去る9月24日、秋山は自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、「すべてのものは感謝という根のうえに花咲かせます。その気持ちを持つとき、人間は初めて成長するのではないでしょうか？自分はそれがどんな困難と試練も乗り越えられる唯一の道だと信じています。サラン、この世界に来てくれて、自分の人生を輝かせてくれたことに深く感謝します」という文章とともに、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、父娘がレストランで仲良く肩を突き合わせて笑う姿と、街で父が娘を抱きしめる温かい瞬間が盛り込まれた。

（写真＝秋山成勲Instagram）1枚目：左から秋山成勲、サランちゃん

今年14歳になるサランちゃんは、いつの間にか父親の背に追いつこうとするほど、ぐんと成長した。成長した娘を見つめながら、格別な感慨を伝えた秋山の姿が、多くの人の心を響かせている。

なお、秋山成勲は2009年、日本のトップモデルSHIHOと結婚し、翌年、娘サランちゃんが生まれた。秋山の家族は、KBS2『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』など、さまざまなバラエティ番組を通じて、愛されてきた。

