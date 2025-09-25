『イカゲーム』女優、共演したチャウヌの顔は「何回見ても慣れない」と吐露！美しい顔を絶賛 | RBB TODAY

女優パク・ギュヨンが、ボーイズグループASTROのメンバー、チャウヌと俳優イム・シワンのビジュアルを絶賛した。

去る9月24日、YouTubeチャンネル「ナレ食」（原題）には、「パク・ギュヨン 撮影中に亡くならせた方がとても多いです『カマキリ』『Sweet Home―俺と世界の絶望―』オーディション、MZショット、チャウヌに会ったエピソード、掃除ルーティン」というタイトルの動画が公開された。

この日、パク・ナレはゲストとして出演したパク・ギュヨンに「ハンサムな俳優たちとたくさん仕事をしたね。イ・ジヌク、ソ・ガンジュン、チャウヌ、イ・ジョンソク、イム・シワン。誰が1番ハンサムか」と聞いた。

（写真提供＝OSEN）左からパク・ギュヨン、チャウヌ

これに対し、パク・ギュヨンは「チャウヌさんは会う度に『ああ、この宇宙で1番ハンサムな奴め』と話す。『何回見ても慣れない奴め！』と言う」と冗談を言った。

パク・ナレは、「確かにそうだ。本当にチャウヌさんが一瞬、有名ではなかったときがあった。その瞬間、一緒にウェブバラエティを撮影した。2人が顔を見つめ合っているのを撮ろうという。それでぱっと見たけど、『何だ？』と思った」と共感し、パク・ギュヨンも「本当に『何だ？』と思う」と頷いた。

続けて、彼女は「でも『カマキリ』のプロモーションだからというわけではなく、イム・シワン先輩をデビュー前からテレビで見て育った。本当に見ると『何だ？』と思う」と話した。

（写真＝YouTubeチャンネル「ナレ食」）1枚目：左からパク・ナレ、パク・ギュヨン

パク・ナレは、「イム・シワンさん、ハンサムだよね」と相槌を打ち、パク・ギュヨンは「そしてアクションもとても上手だ。練習に苦労しているとき、ぱっと見るとシワンさんが空中で一周して降りてきていた」として、「（身体を）とても上手に使う」と感嘆を伝えた。

すると、パク・ナレは「これは私の個人的な意見なので、話しても良いよね？アイドル出身の俳優が本当に多い。そのうち、イム・シワンさんがトップだと思う。顔もだけど、演技を…」と絶賛した。

◇パク・ギュヨン プロフィール

