ATEEZ、オリコン2冠達成！日本AL『Ashes to Light』初週売上11.5万枚で自己最高記録更新 | RBB TODAY

ATEEZが、オリコン「週間ランキング」で2冠を達成した。

オリコンが9月24日に発表した最新ランキングによると、ATEEZの日本2ndフルアルバム『Ashes to Light』が「週間合算アルバムランキング」（集計期間：9月15日～21日）で1位を獲得した。

これにより、同アルバムは「週間アルバムランキング」と「週間合算アルバムランキング」の両部門で1位を記録した。販売枚数は約11万5000枚で、日本で発売されたATEEZのアルバム史上最高の初週売上を更新。4年6か月ぶりとなる日本フルアルバムに対する、日本のファンからの熱い関心と人気を改めて証明した。

（写真＝KQエンターテインメント）ATEEZ

『Ashes to Light』には、“困難からの新たな希望”というメッセージが込められている。タイトル曲『Ash』は、幻想的な質感とダイナミックなビートが融合したサウンドに、一層進化したボーカルと華麗なラップが際立ち、強烈なインパクトを残す楽曲となっている。

『Ashes to Light』は、9月17日のリリース当日にオリコン「デイリーアルバムランキング」で1位を記録し、好スタートを切った。そのほか「ワールドワイドiTunesアルバムチャート」5位、Spotify「デイリートップアーティスト」にもランクインするなど、各国のチャートでも上位に入り、グローバルな人気を証明した。

タイトル曲『Ash』は、11か国のiTunes「トップソング」やLINE MUSIC「アルバム Top100」にランクインを果たした。音源と同時に公開されたMVは、LINE MUSIC「ミュージックビデオ Top100」に加え、YouTube「ミュージックビデオ・トレンディング・ワールドワイド」と「ビデオ・トレンディング・ワールドワイド」で1位を獲得し、“ワールドクラス”の人気を見せつけた。

ATEEZは現在、日本ツアー「IN YOUR FANTASY」でファンとの交流を続けている。9月13日～15日の埼玉公演、20日・21日の名古屋公演を成功裏に終え、10月22日～23日には神戸公演を控えている。特に神戸公演はチケット発売開始直後に全席完売を記録。ファンの熱い支持を受け、立見席や視界制限席の追加販売が決定し、大きな話題を集めている。

