i-dle・ウギ、ソロ曲『M.O.』で音楽番組1位を獲得！音源・アルバムチャートまで席巻 | RBB TODAY

ガールズグループi-dleのウギが音源、アルバムチャートに続き、音楽番組でもトップに君臨した。

9月24日、ウギは韓国で放送されたMBC every1『SHOW CHAMPION』で1stソロシングル『Motivation』のタイトル曲『M.O.』で1位を獲得した。音楽番組での活動が終わった後もトロフィーを手に入れ、ファンと喜びをわかち合った。

動画を通じて、ウギは「ファンの応援がなかったらもらえない賞だ。本当にありがとう。1週間の活動だったが、1位になれて嬉しいし感謝する。この賞をきっかけにもっと素敵なアーティストになる」と感想を述べた。

これに先立って、ウギは音源チャートでも意味深い成果を上げた。タイトル曲『M.O.』は中国のTencentミュージック「韓国チャート」1位を記録したのに続き、韓国の音源サイトBugs「リアルタイムチャート」でトップに君臨した。

（写真＝MBC every1）ウギ

同時に、シングル『Motivation』はQQミュージックとKugouミュージックで「デジタルアルバムベストセラーデイリーチャート」1位を達成した。

また、『Motivation』は初動（リリース日から1週間のアルバムセールス）41万枚を突破し、ハントチャート9月3週目の「アルバムチャート」で1位となった。

続けて、音楽番組でタイトル曲『M.O.』が1位に輝き、ウギは1stソロシングルの活動で音源、アルバムチャートと音楽番組で相次いで1位を席巻した。

なお、ウギは1stソロシングルのカムバック記念ポップアップ「YUQI 1st Single［Motivation］POP-UP」を開催中だ。

◇ウギ プロフィール

1999年9月23日生まれ。本名はソン・ユチ。2016年、北京で開催されたCUBE公開オーディションを通じて入社し、2018年に(G)I-DLEのメンバーとしてデビュー。愛らしい犬顔が特徴で、デビュー当時は“イプトク妖精”（アイドルに興味がなくても推さざるをえない魅力を持つアイドルのこと）と呼ばれ、2021年版の「世界で最も美しい顔100人」で22位にランクインされた経歴を持つ。そんな可愛らしい顔とは裏腹に、スタイルの良さが際立つメンバーの一人だ。中国人メンバーだが韓国語も得意で発音も良く、韓国人と間違われるほどの実力を持つ。

