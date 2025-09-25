SEVENTEEN・ホシ、“入隊前最後”の雑誌撮影で魅せた感性的オーラ「CARATを思うと時間を無駄に過ごせない」【PHOTO】 | RBB TODAY

SEVENTEENのホシが、秋のムード漂う姿を披露した。

所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、ホシは本日（25日）発売のファッション＆ライフスタイル誌『allure KOREA』10月号の表紙を飾った。今回の雑誌カットは、ホシが9月16日に入隊した後に公開された、入隊前最後の姿だ。

ホシは今回の撮影を通じて、再びファッショニスタとしての一面を見せつけた。ステージ上では爆発的なエネルギーを放ってきた彼だが、写真では淡いカリスマと感性的なオーラを漂わせ、ギャップのある魅力を披露した。

撮影とともに行われたインタビューでは、ホシの熱い情熱もうかがえた。彼は「自分が自信を持てて、やりたい音楽をしてこそ“本物”のバイブが伝わる気がする」と語り、「SEVENTEENとして活動してきた10年間、ずっと走り続けてきたように感じる。CARAT（SEVENTEENファン）を思うと、時間を無駄に過ごすことはできない」と胸の内を明かした。

（写真提供＝『allure KOREA』）ホシ

ホシのさらなる雑誌カットとインタビューは、『allure KOREA』10月号および公式ウェブサイトやSNSで確認できる。

なおホシは、7月～8月にかけてメンバーのウジと共に韓国内外5都市で「HOSHI X WOOZI FAN CONCERT [WARNING]」を開催し、10万人以上のファンと出会った。9月16日の入隊と同時にサプライズ公開したソロ曲『TAKE A SHOT』は、「iTunes Worldwide Songs」チャートで上位にランクインし、好評を博している。

（記事提供＝OSEN）

◇ホシ プロフィール

1996年6月15日生まれ。本名クォン・スニョン。2015年5月26日にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。メインダンサーで、パフォーマンスチームのチームリーダーを担当している。「ホシ」という活動名は、「パフォーマンス時の目が虎に似てる」という理由から、韓国語で虎を表す「ホランイ」と視線を表す「シソン」の頭文字をかけ合わせて誕生したもの。日本のテレビ番組に出演した際には日本語のコメントを心がける姿がたびたび見られ、努力家でファン思いな一面も支持されている。2025年9月16日に入隊し、除隊予定日は2027年3月15日。

■【画像】「やり遂げて戻ってくる」ホシ、入隊で“丸刈り”姿公開

■【写真】ホシ、原宿に降臨！

■【写真】ホシが見せた"王子様ビジュ"