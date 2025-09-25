BTSメンバーにも迷惑かけた借金まみれ韓国芸人、飲酒運転通報者は恋人？止まらない転落劇に「怪談」の声 | RBB TODAY

お笑い芸人イ・ジンホが、再び騒動の渦中に立たされている。

違法賭博容疑で自粛中だった彼が、今度は飲酒運転で摘発された。だが、今回の件でさらに衝撃的なのは、この飲酒運転を警察に通報した人物が恋人だという疑惑まで浮上し、波紋が広がっている。

韓国のテレビ関係者によると、イ・ジンホは9月24日未明、仁川（インチョン）で酒を飲んだあと、恋人と口論になり、そのまま自ら車を運転したという。当時、警察には「イ・ジンホが仁川で飲酒運転をしている」という通報が寄せられたのだが、恋人だったという説まで取り沙汰されている。

警察の調べによると、イ・ジンホは免許取り消しレベルに相当する血中アルコール濃度だったことが判明。すでに採血検査は終わっており、最終的な数値によって処分の重さが決まる予定だ。

所属事務所のSM C&Cも事実を認めている。「不祥事を発表することになり、大変申し訳ない」と謝罪し、「イ・ジンホは一切の言い訳なく自らの過ちを認め、深く反省している。今後は警察調査と法的処分に誠実に臨む」とコメントした。

「次々と不祥事が」

今回の事件が単なる飲酒運転にとどまらないのは、イ・ジンホがすでに違法賭博容疑で検察の捜査を受けていたからだ。昨年10月にはSNSを通じて違法賭博の事実を自ら告白し、「偶然インターネットの違法賭博に手を出してしまい、返済不可能な借金を抱えた。知人に金銭的な助けを受け、今後は死ぬまで借金を返していく」と明かしていた。

しかし、その後、明らかになった事実はさらに衝撃的だった。警察の調べでわかったのは、イ・ジンホは違法賭博で数億ウォン（数千万円）を浪費し、借りた金額は23億ウォン（約2億3000万円）に達していたというのだ。

さらに、借金をした相手にはBTSのJIMINや芸人のイ・スグン、歌手のハ・ソンウンなど著名人の名前が多数含まれていた。この余波で彼はレギュラー出演していた人気バラエティ番組『知ってるお兄さん』を降板し、出演していた映像広告もすべて削除。今年4月に違法賭博容疑で書類送検され、事実上、タレント活動は途絶えている状況だった。

そんな人物の飲酒運転報道に対し、ネット上では「まるで怪談のように次々と不祥事が出てくる」「違法賭博に続いて飲酒運転とは衝撃」「自粛中なのにまた事件を起こすとは失望した」と厳しい反応を示した。一方で「もし本当に恋人が通報したのなら、それだけ危険な状況だったということではないか」「周囲の人まで巻き込むほど追い込まれていたようだ」との声も出ている。

イ・ジンホ

仕事仲間に加えて支えてくれた恋人にまで迷惑をかけたイ・ジンホ。1986年生まれで来年には40歳を迎えるのだが、大人としての振る舞いは身に着いていないようだ。

