Stray Kids、最新AL『KARMA』が米で好成績！2025年累積単一ALセールス1位を記録 | RBB TODAY

ボーイズグループStray Kidsが、4thフルアルバム『KARMA』で単一アルバムのうち、2025年のアメリカ国内の年間累積アルバムセールス1位を記録している。

音楽およびエンターテインメントデータ集計媒体のルミネートによると、Stray Kidsが去る8月22日にリリースした4thフルアルバム『KARMA』は、1月3日～9月18日の集計でアメリカだけで39万2899枚の売上を記録し、2025年の累積フィジカルアルバムセールストップに君臨している。

最近、これまでリリースしたフィジカルやデジタルアルバムユニットの販売量が2025年、単一年度基準でK-POPアーティスト初の100万枚を突破し、2年連続でアメリカのアルバムセールス100万枚を超えたStray Kidsが、世界で最も大きな音楽市場であるアメリカでさまざまな好成績を収め、強力な人気を謳歌している。

（写真＝JYPエンターテインメント）Stray Kids

先立って、Stray Kidsは『KARMA』でアメリカでのアルバムセールス初週の記録を塗り替え、ビルボードメインアルバムチャート「ビルボード200」1位に直行した。グループ通算7番目の1位の記録として「ビルボード200」の70年の歴史のうち、同チャート1位でデビューして以来、7作品連続で1位にチャートインさせた世界初のアーティストになった。

また、Stray Kidsは『KARMA』でフランスのアルバム協会（SNEP）からゴールド認定を獲得した。フランスアルバム協会は、アルバムセールス5万ユニット以上を記録したとき、ゴールド認定を付与している。Stray Kidsは通算5番目のゴールド認定を保有することになった。

なお、Stray Kidsは来る10月18～19日、仁川アシアド主競技場で単独コンサート「Stray Kids World Tour＜dominATE：celebrATE＞」を開催する予定だ。

