宇宙少女・ダヨン、ソロデビュー後初の音楽番組1位に！メンバーのサプライズ登場に涙 | RBB TODAY

宇宙少女（WJSN）のダヨンが音楽番組「THE SHOW」（SBS funE）に出演し、「THE SHOW CHOICE」で1位を獲得した。

ダヨンは、9月23日に放送された「THE SHOW」で、ソロデビュー後初の音楽番組1位を獲得した。この日の1位候補はダヨン、AxMxP、IDIDの3組。ダヨンは音源・アルバムスコア4000点、動画・放送・事前投票1590点、リアルタイム投票1000点を合わせ、合計6590点を記録し見事1位に輝いた。2位はIDID（4129点）、3位はAxMxP（3072点）だった。

（写真＝SBS funE「THE SHOW」）

ダヨンは涙を浮かべながら、1位を獲得した感想を伝えた。「やりたいことができるように機会を与えてくれたSTARSHIPの関係者の皆さんに感謝します」と挨拶し、チャレンジ動画を撮ってくれた仲間のアーティストにも感謝の言葉を伝えた。最後に「アルバム名『gonna love me, right?』のように愛される存在になりたかったけれど、皆さんが本当に愛してくださって感謝しています。これからもっと頑張ります」と力強い抱負を語った。

（写真＝OSEN）

アンコールステージには、宇宙少女のメンバーであるエクシ、ヨンジョン、ボナがサプライズで登場し、深い友情を見せた。

なお、ダヨンの1stソロアルバム『gonna love me, right?』は9月9日にリリースされ、タイトル曲『body』でソロデビューからわずか15日で初の音楽番組1位を飾った。

