キム・ヨナ、二重まぶたがもはや定着か…優雅さと強さ交錯PHOTO | RBB TODAY

フィギュアクイーン、キム・ヨナが登場するビューティーグラビアが公開された。今回の撮影では、彼女の内面に宿る優雅さと強さが交錯する瞬間が捉えられている。

公開された写真の中でキム・ヨナは、アンバサダーを務めるブランドのディテールが施されたオブリーク・クロージャー・ブラウスに、アシンメトリーのラッフル・ミディスカート、そしてブラックのパテント・スリングバック・パンプスを着用。さらにファインジュエリーを合わせ、抑制された品格とカリスマ性を同時に表現した。

(写真提供=『Noblesse』)

『Noblesse』とのインタビューでキム・ヨナは「今は自分の選択に集中できる」と語り、凝縮され揺るぎなくなった現在の自身を明かした。また「優雅さは内面がまず満たされてこそ、自然に表れるもの」と述べ、自信と堂々たる姿を優雅に体現した。

キム・ヨナのさらなるグラビアとインタビューは『Noblesse』10月号および公式インスタグラムで公開される予定だ。

◇キム・ヨナ プロフィール

1990年9月5日生まれ。韓国・京畿道出身。身長164cm。元フィギュアスケート選手。2010年バンクーバー五輪金メダル、2014年ソチ五輪銀メダル、2009年と2013年の世界選手権優勝など、輝かしい成績を残し、韓国では“フィギュア女王”と呼ばれる。2014年2月に引退。引退後も高い人気を誇り、数多い人気女優を押さえてCM女王として君臨している。フィギュアスケート選手の強化・育成活動を続けており、ボランティア活動や寄付活動にも積極的だ。2022年10月、「Forestella」のメンバーであるコ・ウリムと結婚した。

