TXT・ヨンジュン、どこまでもクール！ノースリーブ姿で洗練された感性を披露「イケ散らかしてる」【PHOTO】 | RBB TODAY

ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERのメンバー、ヨンジュンが誕生日までをもスタイリッシュに祝った。

9月23日、ヨンジュンは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには「こうやって誕生日を祝われた」という文章とともに、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、TOMORROW X TOGETHERが9月12日（現地時間）、アメリカ・ロサンゼルスでコンサート「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR＜ACT：TOMORROW＞」を開催したときの裏側を捉えたものである。9月13日のヨンジュンの誕生日も一足先に祝ったものと思われる。

（写真＝ヨンジュンInstagram）

写真のなかのヨンジュンは、グレーのノースリーブトップスに黒色のややオーバーフィットなズボンを合わせ、洗練されたルックを完成させた。26歳になった彼は、どこまでもクールな感性でファンを魅了し続けている。

投稿を目にしたファンからは、「完璧すぎて」「イケ散らかしてる」「横顔ほんと好き」といった反応が寄せられていた。

なお、ヨンジュンが所属するTOMORROW X TOGETHERは現在、ワールドツアーを開催中だ。日本では来る11月15日より「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR＜ACT：TOMORROW＞IN JAPAN」を開催予定だ。

◇YEONJUN（ヨンジュン） プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、”Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。グループ内で最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿が話題になった。

■【写真】ヨンジュン、タンクトップ姿で「色気ダダ漏れ」とファン唸らせる

■【写真】「ガラ悪め最高」ヨンジュンの“爆イケ”オールバック