チョン・ヘイン、ドミー ヒルフィガー2025 Fallキャンペーンに起用 | RBB TODAY

トミー ヒルフィガーが2025 Fallキャンペーン「The Hilfiger Racing Club」を発表した。

同キャンペーンには、韓国を代表する俳優チョン・ヘインが登場する。8月26日に世界同時にローンチされ、グローバルのトミーファンに向けて展開される。

「トミー ヒルフィガーはクラシックでありながら個性を感じられるスタイルを提案してくれるブランドです」とし「一員になれることを、とても嬉しく思います」と、チョン・ヘインはコメントしている。