 チョン・ヘイン、ドミー ヒルフィガー2025 Fallキャンペーンに起用 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

チョン・ヘイン、ドミー ヒルフィガー2025 Fallキャンペーンに起用

エンタメ その他
注目記事
チョン・ヘイン、ドミー ヒルフィガー2025 Fallキャンペーンに起用
  • チョン・ヘイン、ドミー ヒルフィガー2025 Fallキャンペーンに起用
  • チョン・ヘイン、ドミー ヒルフィガー2025 Fallキャンペーンに起用
  • チョン・ヘイン、ドミー ヒルフィガー2025 Fallキャンペーンに起用
  • チョン・ヘイン、ドミー ヒルフィガー2025 Fallキャンペーンに起用
  • チョン・ヘイン、ドミー ヒルフィガー2025 Fallキャンペーンに起用
  • チョン・ヘイン、ドミー ヒルフィガー2025 Fallキャンペーンに起用
  • チョン・ヘイン、ドミー ヒルフィガー2025 Fallキャンペーンに起用
  • チョン・ヘイン、ドミー ヒルフィガー2025 Fallキャンペーンに起用

　トミー ヒルフィガーが2025 Fallキャンペーン「The Hilfiger Racing Club」を発表した。

　同キャンペーンには、韓国を代表する俳優チョン・ヘインが登場する。8月26日に世界同時にローンチされ、グローバルのトミーファンに向けて展開される。

「トミー ヒルフィガーはクラシックでありながら個性を感じられるスタイルを提案してくれるブランドです」とし「一員になれることを、とても嬉しく思います」と、チョン・ヘインはコメントしている。

《RBBTODAY》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

ピックアップ

page top