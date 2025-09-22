「気づいたら倒れていた」12kg減量のK-POPアイドル、“過酷ダイエット”の危険体験を告白 | RBB TODAY

宇宙少女（WJSN）のダヨンが、過酷なダイエットの過程で経験した危険な体験を打ち明け、ファンの胸を痛めた。

最近公開されたYouTubeチャンネル「ユビンのスポットライト」に出演したダヨンは、IZ*ONE出身のイ・チェヨンとともに、ガールズグループ活動当時に抱えていたダイエットの苦悩を語った。

ダヨンは「20歳の頃、西洋薬に手を出したことがある」と明かし、「専門家の指導ではなく、美容目的で薬を服用するのは絶対におすすめしない」と強調した。

（画像＝「ユビンのスポットライト」キャプチャ）ダヨン

さらに「低血圧になって目まいがした。ある日ベッドから起き上がった瞬間、5秒間の記憶が消えた。立ち上がって歩いたのは覚えているのに、気づいたら床に倒れていた。ドアを開けながら後ろに倒れたんです。もし頭を打っていたら、今ここにいなかったかもしれない」と衝撃の体験を告白した。

その後は漢方薬も試したが、「西洋薬でも漢方でも、美容目的のダイエットには同じくおすすめできない」と付け加えた。

ダヨンは以前、ソロアルバム準備のために12kgもの減量に成功し、腹筋を披露して話題を集めた。現在の体重は43.6kgだと明かしている。

一方、共演したイ・チェヨンは「昔は1日1食やクレンズジュースといった極端な方法をしていたが、今は血糖管理やタンパク質の摂取をしながら健康的なダイエットをしている」と語り、共感を呼んだ。

■【写真】韓国女優の2025最新ダイエット法

■【画像】11kg減に成功した元アイドル、ビフォーアフター

■【写真】痩せすぎて別人のよう…長澤まさみの”ハマリ役”演じたパク・ミニョン