福山雅治の楽曲をカバーも“下半身スキャンダル”で消えて10年、意味深連発のG.NA | RBB TODAY

売春で罰金刑を受け韓国芸能界から退いた歌手G.NAが、意味深な投稿を残した。

G.NAは9月20日、自身のSNSに「どこか当ててみて（Guess where）」という文と写真を公開した。写真の中でG.NAは飛行機の窓際に座り、明るい笑顔でポーズを取っている。窓の外にはどこの都市か分からない夜景が広がっており、G.NAはこれを通じてファンと自然に交流しながら近況を伝えることに成功した。

G.NAは最近、SNSを通じて近況を伝えている。2010年にデビューし、数多くのヒット曲を残したG.NAは、デビューから6年後の2016年に売春斡旋など行為の処罰に関する法律違反の容疑で罰金刑を受けた。

その後、韓国国内での活動を中断して韓国を離れ、カナダに定着したG.NAは、最近「会いたかった」「今週末の誕生日を迎え、本当に感謝を伝えたい」「まだそばにいてくれて、愛してくれて、思い出してくれてありがとう」「しばらく離れていたけれど、今がちょうどいいタイミングのようだ」などと、復帰を示唆する投稿を続けている。

(写真提供=OSEN)G.NA

ただ、G.NAの復帰をめぐって、ネットユーザーの反応は冷ややかだ。

ソロ歌手として存在感を示してきたのは事実だが、売春斡旋という前代未聞の事件で芸能界を追われ、約10年ぶりに復帰を視野に入れている点に拒否感を示す声がある。一方で、物議を醸しながらも活動を続けているスターもいることから、G.NAの復帰を擁護する意見も存在している。

◇G.NA プロフィール

1987年9月13日生まれ、カナダ出身。本名Gina Jane Choi。2007年にガールズグループ「オソニョ」としてデビューする予定だったが、会社の資金問題で失敗。2010年7月、デジタルシングル『Things I’d Like to Do With My Lover』でソロ歌手としてデビュー。さまざまな韓国アーティストが参加した福山雅治のトリビュートアルバム『With Special Guests Fukuyama Masaharu Remake』では、『milk tea』をカバー。しかし2016年の性売買スキャンダルによって活動が中断された。

