ITZYの全メンバーがJYPエンタと契約更新! ファンの前でサプライズ発表 | RBB TODAY

ガールズグループITZYが所属事務所JYPエンターテインメントとメンバー全員で再契約を結んだ。来年初めに契約満了を控える中、相互の深い信頼を基盤に早々に再契約を完了した。

JYP側は9月20日、「卓越したパフォーマンス力を認められ、ワールドワイドに活躍を続けているITZYとJYPが大切な縁をもう一度つなぐことになった」とし、「今後もITZYがグローバルトップガールグループとして活動できるよう全面的に支援を惜しまない」と明らかにした。

特にITZYはこの日、ソウルKBSアリーナで行われた4回目の公式ファンミーティング『ITZY The 4th Fan Meeting』で、再契約のニュースをファンに直接最初に伝え、感動を与えた。メンバーたちはファンダム“MIDZY（ミッチ）”に感謝を伝え、これからさらに輝く明日を共につくっていこうと約束した。

(写真提供＝JYPエンターテインメント)

2019年2月にデビューしたITZYは「K-POP代表パフォーマンスクイーン」としての地位を確立した。ミニアルバム『CHECKMATE』でアメリカのビルボードのメインチャート「Billboard 200」で8位を記録するなど、着実に成長を見せてきた。

今年は28地域で32公演を行う2度目のワールドツアーを成功裏に終え、「公演の名所」と呼ばれるグループの実力を証明した。

一方、ITZYは10月11日から13日まで日本・東京で単独ファンミーティングを開催し、グローバルファンとの交流を続ける予定だ。

